Тюмень, 26 мая, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Страховая компания «Югория», акционером которой является правительство ХМАО, получит ожидаемые 4,297 млрд рублей для эмиссии акций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Тюменской областной думе.

go3467.ru Страховая компания «Югория»

За выделение денег страховщикам по программе «Сотрудничество» сегодня проголосовали депутаты Тюменской областной думы. В пресс-службе «Югории» корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что таким образом Тюменская область станет временно акционером страховщика. Благодаря данным финансовым вливаниям, уставный капитал компании будет увеличен с 3,85 до 8,15 млрд руб. По закрытой подписке будет размещено 4 млн 295 тыс. 457 дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Кстати, ранее Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство департамента имущественных отношений Тюменской области о приобретении 52,67% голосующих акций ГСК «Югория».

После регистрации отчета о дополнительной эмиссии принадлежащие Тюменской области акции ГСК «Югория» будут переданы Ханты-Мансийскому автономному округу.

Допэмиссия проводится в рамках исполнения предписания Банка России, касающегося изменения структуры активов компании. Акции юрлиц (в том числе акции «Ипотечного агентства Югры») составляли более 20% в активах компании. В соответствии с планом реструктуризации активов, согласованным с Банком России, возврат акций «Ипотечного агентства Югры» Ханты-Мансийскому автономному округу и их замена на денежные средства является главным этапом реструктуризации. Все 100% акций «Ипотечного агентства» будут возвращены ХМАО-Югре в обмен на денежные средства.

Отметим, что ГСК «Югория», по информации компании, завершила 2015 год с прибылью 237 млн рублей, прибыль в 1 кв. 2016 г составила 27 млн рублей.

Генеральный директор «Югории» Алексей Охлопков сообщил, что компания впервые за четыре года получила прибыль. Правда, прибыль принесла продажа дочерней компании «Югория-Мед», уверяют эксперты. Гендиректор компании уверяет, что деньги, полученные от продажи «Югории-Мед», для снижения валютных рисков были размещены в еврооблигации, номинированные в долларах США, а также часть денежных средств была направлена на страховые выплаты.

Кстати, ряд депутатов проголосовал против трат бюджетных средств на «Югорию». Это депутаты КПРФ и ЛДПР — Тамара Казанцева, Евгений Ребякин, также против высказались бывшие на заседание депутат думы Югры Евгений Марков и депутат Госдумы Владимир Сысоев. «Я не могу оставаться равнодушным к очередной попытке втянуть Тюменскую область в решение бюджетных проблем ХМАО-Югры. Каждый раз, когда мы говорим Югра, мы подразумеваем «Сотрудничество», а когда говорим «Сотрудничество», подразумеваем очередную угрозу нелегитимного, нерационального и фактически неконтролируемого расходования бюджетных средств Тюменской области. Эти деньги пойдут на решение финансовых проблем, вызванных неэффективными управленческими решениями руководства компании «Югория», на сто процентов принадлежащей ХМАО. В последние годы вокруг компании одни скандалы», — передает заявление депутата Госдумы Владимира Сысоева портал 72.ru. Также Сысоев сообщил, что доведет свою позицию до сведения генерального прокурора России.

Напомним, в ноябре прошлого года Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор бывшему генеральному директору государственной страховой компании «Югория» Алексею Семенихину за ущерб в 11 млн рублей. Он получил девять месяцев лишения свободы: был признан виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). В ходе следствия осуждённый возместил причинённый компании ущерб в полном объёме.

По версии следствия, оставшаяся часть ущерба в размере более 174 млн рублей причинена другим экс-руководителем компании Владимиром Волковым. В отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство, так как он скрылся от следствия и находится в международном розыске.

Помочь, пусть и государственной компании, но со сложной репутацией, депутаты Тюменской области согласились после серьезной дискуссии.

Как сообщает портал 72.ru, споры между депутатами разрешил губернатор Владимир Якушев, напомнив: «Есть определенный порядок: проекты, изменения, объекты вносятся в программу «Сотрудничество» правительством ЯНАО и ХМАО. Есть определенный порядок, менять его никаких оснований нет. Не думаю о том, что органы исполнительной власти Югры, принимая данное решение, не понимают, какой цели они хотят достичь. Давайте придерживаться этих алгоритмов. Потому что любое движение у нас при нарушении сложившихся взаимоотношений между тремя субъектами, всегда заканчивается не очень хорошо».