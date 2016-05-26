Берлин, 26 мая, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Правящая коалиция Германии (ХДС/ХСС и СДПГ) согласовала с партией «Зеленые» формулировку резолюции по «армянскому вопросу», передает Der Spiegel.

Геноцид армян

В тексте постановления Бундестага массовое истребление армян в Османской империи в начале прошлого века называется «геноцидом». 2 июня в парламенте Германии состоится голосование по документу о «Почтении памяти геноцида армян и других христианских меньшинств в 1915 и 1916 годы. Тогда во время изгнания армян с Анатолии погибли 1,5 млн человек, продолжает Spiegel.

Ранее 18 мая Турция выразила официальный протест в связи с резолюцией. Распространение обвинений в геноциде без представления доказательств равносильно использованию темы в корыстных политических целях, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калин.

Переговоры в Бундестаге о признании геноцида армян ведутся около года. Однако окончательное решение откладывалось из-за сомнений МИД ФРГ и канцелярии Ангелы Меркель. В отличие от прошлогоднего текста, в новом — черным по белому упоминается слово «геноцид».