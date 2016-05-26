Москва, 26 мая, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Запретить вывоз круглых лесоматериалов хвойных пород деревьев юрлицам и ИП предлагает депутат Госдумы Дмитрий Носов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая. Планируется, что в случае поддержки инициативы запрет будет действовать в течение пяти лет с момента вступления федерального закона в силу.

pixabay.com Хвойный лес

Одновременно предполагаются и штрафы: на должностных лиц от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на юрлиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Во всех случаях предусмотрена конфискация древесины.

Принятие законопроекта позволит существенно сократить нелегальный экспорт круглых лесоматериалов, пополнить федеральный бюджет за счет реализации продукции глубокой переработки древесины, произведенной на территории России, отмечает депутат.

По имеющимся данным таможенной статистики, за 2013 год из страны экспортировано бревен из ели обыкновенной или пихты белой европейской, диаметром не менее 15 см, но не более 24 см, длиной не менее 1,0 м — 74 459,1 м3, а в 2014 году — 1.156.860,7 м3. Также за 2013, 2014, 2015 годы из страны экспортировано бревен из сосны обыкновенной диаметром не менее 15 см, но не более 24 см, длиной не менее 1,0 м — 1 248 472,3 м, 1369 781, 4 м3, 1 461 523, 2 м3 соответственно.

Автор также обратил внимание на то, что в 2015 году круглые лесоматериалы из России существенно подешевели на мировом рынке. В результате валютная выручка от экспорта необработанных лесоматериалов по итогам 2015 г. сократилась по отношению к уровню 2014 года на 25%, составив 1,393 млрд. долл. В 2013 году стоимость экспорта круглого леса показала рост 8%. Такое падение цен отмечено впервые, указал Носов.