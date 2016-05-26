Калуга, 26 мая, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Более 14 тысяч малых и средних компаний и почти 30 тысяч индивидуальных предпринимателей работают сегодня, в Калужской области. Большая их часть приходится на сферу торговли и услуг, 21% — это фирмы по работе с недвижимостью, 16% — промышленный комплекс. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 26 мая, в Агентстве регионального развития Калужской области.

vest-news.ru/ Корпорацией развития малого и среднего бизнеса, оказала поддержку калужским проектам на сумму более 10 млрд рублей

По данным агентства, благодаря малому бизнесу трудоустроено более 100 тысяч жителей области. Совокупный оборот малых предприятий составляет 207 млрд рублей за прошлый год (без учёта индивидуальных предпринимателей).

В 2015 году порядка 500 компаний малого и среднего бизнеса получили финансовую поддержку. В ближайшие два года реализация механизмов финансовой поддержки будет продолжена. В приоритете — действующие производства с обозначенными планами развития и стратегией роста; заинтересованные в создании кооперационных связей компании; инновационные проекты, принимающие участие в трансфере технологий. Калужский малый бизнес активно подключается к работе «промышленных гигантов» и становится важным звеном в производственных цепочках, отметили в агентстве.

Калужский регион начал сотрудничать с федеральными институтами поддержки бизнеса, в частности с Корпорацией развития малого и среднего бизнеса, которая оказала поддержку нескольким региональным проектам на сумму более 10 млрд рублей. Эта сотрудничество будет продолжено.

«Наша задача — сделать так, чтобы как минимум на втором месте были малые компании, занимающиеся промышленным производством. Это некая сверхзадача на ближайшие несколько лет», — заявил на неформальной встрече с представителями регионального бизнеса первый заместитель губернатора Калужской области Алексей Лаптев.