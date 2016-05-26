Кострома, 26 мая, 2016, 17:38 — ИА Регнум. В Костроме родители детей-дошкольников с расстройствами аутического спектра не согласились с предложением мэрии отдать их в специально созданный коррекционный класс — на конференции общественного фонда «Открыть мир» они заявили о намерении через суд добиваться права своих детей на инклюзивное образование, передает портал «7х7».

ИА REGNUM В школе

Пятеро воспитанников фонда в сентябре 2016 года должны пойти в школу и родители хотят, чтобы обучение было инклюзивным — для этого за каждым ребенком закрепляется педагог-дефектолог, создается ресурсный класс, где дети усваивают необходимую программу, а для развития навыков социализации после предварительной подготовки они постепенно входят в коллектив обычного класса.

Из пяти детей, которые имеют расстройства аутического спектра, двоих после обследования специалисты мэрии предложили отдать на обучение в коррекционый класс, а троих — в спецшколу, где учатся дети с задержкой в развитии. Родителей такие варианты не устроили — спецучреждения и классы коррекции предполагают упрощенную программу, в то время как дети с расстройствами аутического спектра зачастую обладают неординарными творческими способностями и способны достигать успехов в изучении различных предметов. Более того, проблемы не решит индивидуальное обучение — родители настаивают, что без возможности полноценной социализации в детском коллективе старания педагогов пройдут впустую. При этом право на инклюзивное образование закреплено федеральным законодательством — в том числе, родителям представляется право самим выбрать учебное заведение.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в начале мая на портале Change.org была опубликована онлайн-петиция в адрес директора департамента образования и науки Костромской области Татьяны Быстряковой, вице-мэра Аурики Дрозник и министра образования РФ Дмитрия Ливанова. Автором обращения стала костромичка Василина Любарова, которая воспитывает восьмилетнего сына с расстройством аутического спектра. Автор петиции рассказала, что дошкольное образование ее сына было инклюзивным и это помогло ему добиться значительных успехов в развитии своих талантов: мальчик читает на двух языках, обладает феноменальной памятью и способностями к хореографии. При этом родители опасаются, что переход из комфортных условий в специализированный класс сведет на нет все предыдущие старания педагогов, так как мальчик будет исключен из социума. Просьба автора петиции создать в Костроме ресурсный класс с тьюторами, подготовленными организацией «Открыть мир», и дать возможность детям с нарушениями аутического спектра учиться в общеобразовательных классах собрала более ста тысяч подписей.