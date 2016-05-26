Вильнюс, 26 мая, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 26 мая, провела встречу с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и обсудила с ним подготовку к саммиту НАТО в Варшаве и ситуацию на Украине, сообщили ИА REGNUM в канцелярии президента Литвы.

ИА REGNUM Гонка вооружений

По утверждению главы страны, «напряженная обстановка в сфере безопасности и наращивание сил высокой готовности по соседству с Прибалтийскими странами вызывают необходимость применения адекватных мер сдерживания со стороны НАТО на восточной границе Альянса». Поэтому на предстоящем саммите НАТО, который состоится в июле в Варшаве, союзники «должны принять окончательное решение» по значительному расширению присутствия сил НАТО в Прибалтийских странах.

Отметим, что в НАТО заявили о наращивании вооружения в Восточной Европе, дислокации батальонов в Прибалтике, ротации тяжелого вооружения, после чего уже в России заявили о принятии адекватных ответных мер.

«Литва высоко ценит вклад Германии в обеспечение безопасности региона и решение этого государства взять на себя руководящую роль в формировании многонационального батальона Альянса в нашей стране», — сказала президент.

Германия уже прислала своих военнослужащих для участия в военных учениях в Литве. В 2016 году в несколько этапов в Литву прибудут 600 немецких военнослужащих. Литва решила приобрести у германских производителей боевые машины пехоты Boxer. Германия чаще других союзников по НАТО в порядке ротации участвовала в миссии по патрулированию воздушного пространства Прибалтийских стран.