Ташкент, 26 мая, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Документалист и фотожурналист из Узбекистана Умида Ахмедова награждена международной премией имени Вацлава Гавела с формулировкой «За креативный протест», сообщает узбекская служба радио «Свободы» (Озодлик).

Фотокамера

Церемония награждения состоялась 25 мая в Осло (Норвегия) в рамках «Форума Свободы». Журналистке вручили статуэтку и сертификат на 350 тысяч норвежских крон.

По оценке издания, Ахмедова, «которая подвергается на родине постоянному давлению властей, имеет редкую возможность выезда за границу».

«В феврале 2015 года узбекские пограничники не выпустили Ахмедову из аэропорта Ташкента, когда она собиралась выехать в Россию. Официальные лица заявили тогда, что причиной отказа посадки ее в самолет стало распоряжение ФСБ России. До этого, суд в Ташкенте назначил большой штраф Умиде Ахмедовой, ее сыну и еще нескольким активистам за проведение 27 января 2014 года акции в поддержку Евромайдана возле посольства Украины в Узбекистане», говорится в сообщении.

В 2010 году ее обвинили в «оскорблении» и «клевете» на узбекистанский народ посредством своих фотографий и документальных фильмов, приговорив к трем годам лишения свободы по статье 139−3 («Клевета») и статье 140 («Оскорбление») Уголовного кодекса Узбекистана, однако спустя некоторое время Ахмедова была амнистирована.

Напомним, что премия была учреждена правозащитниками Чехии в апреле 2013 года в честь драматурга, писателя и диссидента Вацлава Гавела, который во время «Бархатной революции» стоял у истоков «Гражданского форума». Впоследствии Гавел стал одним из вдохновителей революции. С 1989 по 2003 год он возглавлял Чехословакию, а затем стал президентом Чешской Республики. С 2003 по 2011 годы работал в должности председателя Human Rights Foundation.