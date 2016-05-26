Симферополь, 26 мая, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Крымское Управление Федеральной антимонопольной службы не выявило картельного сговора на продуктовом рынке полуострова. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил глава крымского управления ФАС Тимофей Кураев.

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«На сегодняшний день каких-то дел по картелям в сфере продовольственного рынка нами не выявлено. Но это один из трех приоритетов нашей работы в ежедневном режиме», — сказал Кураев.

По его мнению, на цены на продукты в Крыму влияют объективные факторы. «Транспортная доступность раз, второе — мы несколько дефицитны по собственному производству, то есть мы не производим столько продуктов, сколько потребляем. Нам нужно над этим тоже поработать», — рассказал начальник крымского управления ФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, приехав в Крым, попросила правоохранительные органы разобраться с причиной высоких цен на продукты питания и товары на полуострове, сообщив о своём подозрении в картельном сговоре. «Большая проблема остается и связана с высокими ценами на продукты питания и товары, как раньше говорили, народного потребления. С чем это связано я не знаю, но у нас есть органы внутренних дел, в компетенции которых есть статьи по картельному сговору. Надо рассмотреть, почему получилось так, что в Крыму, где такая благодатная земля и природа, цены на овощи и фрукты выше чем в Москве, куда они доставляются из того же Крыма», — заявила Москалькова 12 мая в Алуште на конференции «Проблемы соблюдения прав человека в период интеграции республики Крым и города Севастополя в социально-экономическое и правовое поле Российской Федерации».