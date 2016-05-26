Ярославские бизнесмены недовольны планами по ограничению «упрощёнки»
Ярославль, 26 мая, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Ярославское региональное отделение ОПОРЫ России негативно оценило внесенный губернатором законопроект, ограничивающий круг предпринимателей и организаций, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Как сообщало ранее ИА REGNUM, право на «упрощенку» в случае принятия этого документа будут иметь только те предприниматели, которые не имеют долгов по налогам и платят среднемесячную зарплату не менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Недовольство предпринимателей вызывает именно второе условие. По логике законопроекта, это должно стимулировать бизнесменов платить «белые» зарплаты. Но руководители ОПОРЫ считают, что дело не только в этом.
«Сейчас нелегкая ситуация в экономике, и реальные заработные платы в малом и среднем бизнесе таковы, что далеко не все платят 16 тысяч в месяц — это два МРОТ по региону. Это больно ударит по малому и среднему бизнесу», — считает заместитель председателя ЯРО общероссийской организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА России Артур Ефремов.
«Введение ограничений по «упрощенке» приведет к тому, что область не только не получит дополнительных налогов, но и потеряет их. Многие бизнесмены будут вынуждены уйди на единый налог на вмененный доход, который платится не в региональный, а в местные бюджеты. Ранее мы наблюдали обратную картину: когда муниципалитет Ярославля поднял ставки по ЕНВД, многие предприниматели ушли на «упрощёнку». Если регион закрутит гайки, они вернутся обратно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель ЯРО общероссийской организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА России Сергей Выржиковский.
По словам Сергея Выржиковского, ОПОРА планирует обратиться в Правительство региона и начать обсуждение целесообразности это меры.