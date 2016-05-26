Ярославль, 26 мая, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Ярославское региональное отделение ОПОРЫ России негативно оценило внесенный губернатором законопроект, ограничивающий круг предпринимателей и организаций, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Как сообщало ранее ИА REGNUM, право на «упрощенку» в случае принятия этого документа будут иметь только те предприниматели, которые не имеют долгов по налогам и платят среднемесячную зарплату не менее двух минимальных размеров оплаты труда.

Сергей Выржиковский и Артур Ефремов

Недовольство предпринимателей вызывает именно второе условие. По логике законопроекта, это должно стимулировать бизнесменов платить «белые» зарплаты. Но руководители ОПОРЫ считают, что дело не только в этом.

«Сейчас нелегкая ситуация в экономике, и реальные заработные платы в малом и среднем бизнесе таковы, что далеко не все платят 16 тысяч в месяц — это два МРОТ по региону. Это больно ударит по малому и среднему бизнесу», — считает заместитель председателя ЯРО общероссийской организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА России Артур Ефремов.

«Введение ограничений по «упрощенке» приведет к тому, что область не только не получит дополнительных налогов, но и потеряет их. Многие бизнесмены будут вынуждены уйди на единый налог на вмененный доход, который платится не в региональный, а в местные бюджеты. Ранее мы наблюдали обратную картину: когда муниципалитет Ярославля поднял ставки по ЕНВД, многие предприниматели ушли на «упрощёнку». Если регион закрутит гайки, они вернутся обратно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель ЯРО общероссийской организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА России Сергей Выржиковский.

По словам Сергея Выржиковского, ОПОРА планирует обратиться в Правительство региона и начать обсуждение целесообразности это меры.