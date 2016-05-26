Москва, 26 мая, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Бывший президент СССР Михаил Горбачев, которому запретили въезд на Украину сроком на 5 лет, отказался комментировать решение Службы безопасности Украины (СБУ).

veni markovski Михаил Горбачев

«Я думаю, в журналистике есть о чем поговорить и обсудить», — цитируют политика Вести.Ru.

На вопрос сотрудников СМИ, не хочет ли он прокомментировать решение властей Украины, Горбачев ответил: «Нет. Это вы комментируйте».

22 мая депутат парламента Украины Антон Геращенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву, одобрившему присоединение Крыма к РФ, могут закрыть путь в страны ЕС.

Подобная реакция со стороны Киева последовала после интервью Горбачева для издания Sunday Times, в котором политик поддержал присоединение Крыма к РФ.

Читайте также: СБУ закрыла Горбачеву въезд на Украину — СМИ

Читайте также: Горбачев: На Украину «не езжу и не буду ездить»