Нальчик, 26 мая, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Власти Кабардино-Балкарии решают вопросы по борьбе с безработицей и снижению напряженности на рынке труда. В регионе действует государственная программа «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики на 2013 — 2020 годы». В 2016 году в рамках этой программы на реализацию мер по защите населения от безработицы будет направлено 357,9 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 26 мая в пресс-службе парламента региона. При этом 214,8 млн рублей будут направлены из средств федерального бюджета, еще 143,1 млн рублей — из республиканского.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поддержка

Стоит отметить, что безработица в республике все еще остается серьезной проблемой. Так, на 1 апреля 2016 года на учете в службе занятости состояли 9437 жителей региона. Коэффициент напряженности на рынке труда продолжает оставаться высоким и составляет 3,1 единицы, в то время как на конец 2015 года этот показатель был равен 2,7 единицы.

Ситуация, по словам министра труда, занятости и социальной защиты КБР Альберта Тюбеева, усугубляется профессионально-квалификационным дисбалансом между спросом и предложением рабочей силы, а также несоответствием структуры безработных граждан имеющимся вакансиям.

В настоящее время предложение рабочей силы на регистрируемом рынке труда КБР почти втрое превышает спрос на нее. При этом имеется дефицит квалифицированных кадров, обусловленный утратой престижности рабочих профессий. В результате этого происходит разрыв между потребностями предприятий в рабочих кадрах и нежеланием безработных занимать эти места. Так, спрос на кадры рабочих профессий в регионе составляет 79%.

Отметим, что с начала 2016 года при содействии органов службы занятости населения удалось трудоустроить 1,2 тыс. жителей Кабардино-Балкарии. Из них 66 граждан, относящихся к категории инвалидов.

Отметим, по итогам 2015 года Кабардино-Балкария стала одним из двух субъектов Северо-Кавказского федерального округа, наряду со Ставропольем, где зарегистрирован наименьший уровень безработицы. Самым проблемным регионом в плане безработицы остаются Ингушетия, Чечня, Карачаево-Черкесия.