Идомени, Греция, 26 мая, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Греческие власти завершили эвакуацию крупнейшего самодельного лагеря для беженцев на границе с Македонией, передает ABC News.

Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres Беженцы на греко-македонской границе

Министр общественного порядка Никос Тоскас говорит, что лагерь в Идомени, в котором некогда проживали 14 тысяч людей, пуст.

26 мая последние 783 мигранта были переведены в специальные жилища на севере Греции. Днем ранее переселили еще 3 тысячи людей.

Перед началом демонтажа лагеря Идомени там находились 8,4 тысячи людей. Куда девались остальные мигранты, пока неизвестно. Есть предположения, что они поселились в окрестностях деревни.