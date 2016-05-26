Ташкент, 26 мая, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Саудовский фонд развития выделил Узбекистану $30 млн на строительство 668 типовых домов в сельской местности в Каракалпакии, сообщает «Подробно.уз».

Дарья Антонова ИА REGNUM Помощь

Фонд финансировал строительство жилья в Узбекистане и ранее: в середине прошлого года фондом выделено $30 млн на возведение 959 типовых жилых домов в сельской местности Хорезмской области.

В программе кредитования типового строительства также участвуют два международных финансовых института — Исламский банк развития и Азиатский банк развития.

Ранее Азиатский банк в рамках программы многотраншевого финансирования выделил $492,5 млн на возведение типовых домов, а в 2015 году было подписано соглашение по привлечению кредитных линий Исламского банка развития в размере $100 млн.

«В этом году на 300 массивах в 151 сельском районе республики запланировано строительство 13 тысяч индивидуальных жилых домов по типовым проектам общей площадью более 1,82 миллиона квадратных метров на суму 2,45 триллиона сумов», — говорится в сообщении.

С 2009 по 2015 годы на 1167 новых сельских массивах были построены 56 557 индивидуальных жилых домов по типовым проектам.