Москва, 26 мая, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Итоги заседания президиума экономического совета при президенте РФ, прошедшего 25 мая, указали на нежелание властей всерьез решать проблему экономического кризиса в России. Об этом 26 мая заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев.

Уильям Пауэлл Фрайт. Бедность и богатство. 1888

«Фактически это означает, что никакого решения не принято, и современная политическая система в России избрала курс на условную стабилизацию, на сохранение статус-кво любыми возможными способами», — считает Григорьев.

Читайте также: «Сигнал подан — перемен не будет» — итог экономического совета при Путине

При этом симптоматично, что власти не проявляют решительности даже по отношению к самым скромным рецептам по возобновлению экономического роста, подчеркнул эксперт.

«При таком неравенстве доходов, как в России, добиться реального улучшения положения людей, которые находятся в середине или у основания этой пирамиды, можно только в том случае, если российская экономика будет расти на 8−10% в год», — отметил он.

На этом фоне Кудрин выступил с предложением, которое означало бы рост в 1% на ближайшую перспективу, а через 3−4 года — в 4% при реализации ряда реформ судебных и правоохранительных органов, напомнил Григорьев. «Даже те перемены, которые предлагают Кудрин и Улюкаев, неизбежно означают институциональные реформы, а значит требуют какой-то процесс переформатирования политической элиты в России», — подчеркнул он.

«Видимо, мы столкнулись с тем случаем, когда государство может оказаться под ударом не потому, что оно не меняется, а именно потому, что оно начинает меняться, особенно если эти изменения подкреплены внешними обстоятельствами. Главный источник проблем для власти — не недовольство населения, поскольку оно весьма пассивно, а нарушение баланса интересов среди своих собственных людей», — считает эксперт.

«Можно заключить, что руководители России решили просто оттягивать любые решения и максимально долго их не принимать, надеясь, что недостающие доходы они смогут компенсировать за счет оставшихся накоплений, либо за счет очередных налогов и сокращения социальных прав», — подытожил Григорьев.

«Пересмотр правил случается — достаточно вспомнить появление Национальной гвардии или ликвидацию ФСКН, — но власть в этом вопросе пытается ограничиться самыми минимальными и необходимыми мерами», — добавил он.

Напомним, что 25 мая Владимир Путин провел в Кремле заседание президиума экономического совета, во время которого заявил, что российская экономика в целом стабилизировалась и теперь прежде всего следует обратить внимание на стратегические рецепты, которые могли бы обеспечить приемлемые темпы экономического роста в перспективе до 2025 года.