Париж, 26 мая, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Продолжающихся во Франции протесты заблокировали работу главных нефтяных терминалов страны, передает The Associated Press со ссылкой на главу французского нефтяного лобби L’Union française des industries pétrolières (UFIP) Френсиса Дусо. Правительство рассматривает вариант принудительного возвращения трудящихся к работе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жил-был ойл

В интервью AP Дусо рассказал, что государство вынуждено было использовать четырехдневные стратегические резервы, чтобы покрыть дефицит, сохранив запасы еще на 110 дней.

Французские профсоюзы проводят массовые протесты и забастовки из-за принятой правительством трудовой реформы, облегчающей процедуру найма и увольнения рабочих.

По словам Дусо, однодневная общенациональная забастовка заблокировала работу нефтяного терминала в Гавре у пролива Ла-Манш и Фос-сюр-Мер у средиземноморского побережья. Из восьми нефтеперерабатывающих заводов в рабочем режиме функционируют лишь два.

Около 20 процентов заправочных станций испытывают дефицит газа. В начале недели (23−29 мая) нехватка топлива составляла 30%. Чтобы открыть заблокированные склады, правительство направило к ним наряд полиции.