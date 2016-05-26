Минск, 26 мая, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Белоруссии в предстоящей пятилетке необходимо остаться в тренде мировой экономики, науки и прогресса. Об этом заявил Александр Лукашенко 26 мая на совещании по проекту основных положений Программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016−2020 годы, которая будет вынесена на обсуждение на пятом «Всебелорусском народном собрании», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ромашка

«У нас должны быть реальные, но амбициозные цели. За предстоящую пятилетку необходимо не только восстановить утраченное, но желательно остаться в тренде мировой экономики, науки, прогресса. Отстать ни в коем случае нельзя. Мы не должны отстать, потому что у нас есть все для того, чтобы прирастать каждый год. Что для этого надо сделать, это в программе должно быть определено», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

Руководитель постсоветской республики подчеркнул, что все обещания, данные им во время проведения президентской кампании 2015 года, должны быть безусловно выполнены.

«Сейчас нужно наметить дальнейшие практические шаги. В предвыборную кампанию мы определялись, что должны сделать. И наша программа, спустя буквально год после президентских выборов, не должна претерпеть кардинальных изменений, по крайней мере, по основным стратегическим моментам», — отметил Лукашенко.

Как передаёт госинформагентство БелТА, с основным докладом на совещании выступал премьер-министр Андрей Кобяков. Глава постсоветской республики поставил перед ним несколько основных вопросов: насколько напряжёнными и достижимыми являются целевые установки, предлагаемые для обсуждения на «Всебелорусском народном собрании»; какие инструменты имеются для преодоления отставания, допущенного в предыдущую пятилетку; что следует предпринять для выхода на устойчивую траекторию экономического роста «хотя бы на уровне среднемирового — 2,5−3,5% в год».

«При этом не нужно давать излишне пессимистические оценки, по инерции скатываясь на уровень прошлых лет. Никакого пессимизма!» — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что за оставшееся до пятого «Всебелорусского народного собрания» время? состоится ещё не одна встреча по вопросу его проведения и подготовки: «Это наш экзамен, серьёзный экзамен!», — заключил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая Александр Лукашенко подписал указ о проведении 22−23 июня пятого «Всебелорусского народного собрания». Согласно официальному сообщению, данное решение бессменный руководитель постсоветской республики «принял в целях реализации конституционного права граждан участвовать в обсуждении вопросов государственной и общественной жизни».

Собранию предстоит обсудить итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии в прошедшей пятилетке (2011−2015 годы), а также основные положения программы социально-экономического развития постсоветской республики в начавшейся пятилетке (2016−2020 годы).

Обычно «Всебелорусское народное собрание» Александр Лукашенко созывал накануне финалов президентских кампаний. На данное мероприятие собираются лояльные к руководителю республики «представители народа», которые заслушивают выступления Лукашенко и от имени прогрессивной общественности как бы дают ему «наказ», а также участвуют в ритуале одобрения плана действий властей на очередную пятилетку. По мнению экспертов, затянувшийся кризис и провал официальных прогнозов обессмыслил «всебелорусский курултай».

На «Всебелорусском народном собрании» в 2010 году Александр Лукашенко взял на себя обязательства реализовать программу социально-экономического развития, предполагающую рост ВВП постсоветской республики на 62−68% в течение пятилетки, которая была досрочно провалена, как и годовые программы.