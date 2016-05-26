Челябинск, 26 мая, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Малоэтажный жилой фонд Челябинской области может навсегда избавиться от текущих крыш. Как сообщили 26 мая в офисе регионального оператора, суть проекта — замена всех мягких кровель малоэтажных домов на скатные шиферные крыши. В настоящий момент проект прорабатывается специалистами ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Версаль. Крыши города. 1924

«Пока наше предложение находится в стадии разработки, но его экономическая выгода понятна уже сейчас. Несмотря на то, что сама замена мягкой кровли по стоимости обойдется, конечно, дороже, чем ее ремонт, но срок службы новой скатной крыши увеличится, по меньшей мере, в три раза, так как шиферная кровля имеет межремонтный интервал 30 лет. У битумной же кровли данный интервал равен всего лишь десяти годам. Таким образом, потратив сегодня в полтора раза больше на полное изменение конструкции крыши малоэтажного дома, мы в будущем получим ощутимую экономию средств, а жители на три десятилетия забудут о текущих потолках. Кроме того, шиферная крыша лучше сохраняет тепло и значительно проще в обслуживании», — подчеркнул генеральный директор регионального оператора Вадим Борисов.

В рамках проекта планируется заменить мягкие кровли на домах, количество этажей в которых не превышает пяти. По словам руководителя регоператора, если проект будет одобрен и воплощен в жизнь, в полной мере оценить его выгоду смогут именно жители небольших южноуральских городков, где доминируют малоэтажные дома.

«Понятно, что для Челябинска эта проблема не так актуальна, как, например, для Аргаяшского района области, где больше половины двухэтажных панельных домов с мягкой кровлей, построенных в 1970-х годах. Вот их и нужно накрыть скатной кровлей на 30 лет забыть о протечках», — резюмировал Вадим Борисов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области, по данным на конец апреля текущего года, больше 70% собственников жилья исправно платят за капитальный ремонт. В этом году размер взноса за каждый квадратный метр квартиры вырос с 6 рублей 40 копеек до 6 рублей 70 копеек. Также растет сумма, которую за год планируется потратить на проведение капитальных ремонтных работ в домах южноуральцев. Так в 2016 году запланированная к расходованию сумма составляет около 2 миллиардов рублей, при этом в 2017 году данная сумма составит уже более 5 миллиардов рублей.