Челябинск, 26 мая, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Метро в Челябинске всё-таки будет достроено. Возобновление строительства замороженного объекта начнётся с разработки нового плана развития метрополитена.

Александр Желудков На строительстве Челябинского метро

Достроить метро в Челябинске было решено по итогам совещания правительства региона по вопросу стратегии развития объекта, прошедшего после посещения «подземки» областной делегации во главе с губернатором области Борисом Дубровским. Ранее глава Челябинска Евгений Тефтелев совместно с представителями ОАО «Челябметрострой» ознакомился с ходом строительства станций «Торговый центр» и «Комсомольская площадь».

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Отметим, вопрос завершения строительства метров городе Челябинске поднимается на протяжении нескольких лет. Однако строительство постоянно затягивается. Возможно, в ближайшие годы, в преддверии саммита ШОС в южноуралькой столице, дело будет доведено до запуска объекта. Первая линия метро должна связать Комсомольскую площадь с площадью Революции и Торговым центром. Последующее развитие предполагает строительство еще трёх линий, которые должны будут связать практически все районы города.

Напомним, первые варианты трасс метрополитена появились в генеральном плане еще в 1967 году. Затем они пересматривались в 1970-х и 1980-х годах. Само строительство метро в Челябинске началось в 1992-м. Но в связи с общим экономическим упадком в России в 1990-е годы, связанным с разрушением производственных связей и системы управления хозяйством страны после Перестройки, было приостановлено. В 2000--е строительство велось с минимальными показателями по проходке тоннелей. В 2010-е годы, несмотря на экономическое улучшение, достроить метрополтен в городе миллионнике так и не удалось. Основной вопрос, поднимаемый областными властям, был о необходимости федерального финансирования объекта. Пётр Сумин, будучи губернатором, в 2010 году обращался к тогдашнему президенту РФ Дмитрию Медведеву с просьбой о выделении средств. Однако получить помощь федерального центра тогда не получилось.

В настоящее время поиск источников финансирования объекта будет предусматривать возможность привлечения инвесторов на основе частно-государственного партнерства. Отметим, сейчас на достройку метро необходимо 60 млрд рублей.