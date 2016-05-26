Ставрополь, 26 мая, 2016, 16:48 — ИА Регнум.



wallcoo.net За колючей проволокой

Ставропольским краевым судом оглашен приговор по делу о массовой драке в Минеральных Водах, в результате которой был убит Анатолий Ларионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, четверо фигурантов признаны виновными по статьям «Убийство» и «Хулиганство».

Так, Андраник Цаканян по совокупности преступлений осужден к 15 годам строгого режима и штрафу в 70 тыс. рублей. Павел Агабабян, Самвэл Манучарян и Арман Ахумян получили по совокупности преступлений по 8 лет строгого режима.

Каждый из них также выплатит моральный ущерб родственникам в общей сложности в размере 6,5 млн рублей. Цаканян выплатит родственникам 2 млн рублей. Остальные — по 750 тыс. рублей.

Еще 22 фигуранта драки признаны виновными в хулиганстве. Четверым из них назначены сроки наказания по два года, 17 фигурантов получили по 1,8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Еще одни Фигурант получил 2,7 лет лишения свободы условно с учетом совершения преступления будучи несовершеннолетним.

Фигурант дела Евгений Смирнов попал под амнистию. Он участвовал только в драке в кафе и не причастен к драке со смертельным исходом в больнице.

Сама драка произошла вечером 20 сентября 2014 года в городе Минеральные Воды. Тогда завязалась ссора в кафе «Евгения». Андраник Цаканян и Евгений Смирнов поочередно ударили одного из посетителей Романа Савченко бутылкой по голове. Раненый вместе со своими приятелями Анатолием Ларионовым и Русланом Абдулжалиловым направились в Минераловодскую больницу за медицинской помощью.

Через некоторое время туда же отправился и Цаканян с друзьями. В коридоре они жестоко избили Анатолия Ларионова, а также ранили Руслана Абдулжалилова и медицинскую сестру Нину Станка. Ларионов в результате избиения умер. После происшествия в регионе повысились требования к охране кафе и продаже алкоголя в ночное время.

Органами предварительного следствия были установлены 33 фигуранта преступлений в кафе и больнице Минеральных Вод. 27 из них оказались на скамье подсудимых. В отношении остальных шести обвиняемых, находящихся в федеральном розыске, уголовное дело выделено в отдельное производство.

Дело слушалось в суде больше года. Его сложность обусловлена большим объемом (около ста томов), большим количеством подсудимых, потерпевших, 80 свидетелей.

Также сейчас правоохранительные органы ведут разбирательство по поводу беспорядков, учиненных подсудимыми и их родственниками в суде 19 ноября 2015 года. В отношении двух фигурантов — Армана Ахумяна и Армана Акопяна — возбуждены уголовные дела по статье «Оскорбление представителя власти.