Краснодар, 26 мая, 2016, 16:46 — ИА Регнум. В муниципалитетах Краснодарского края для решения проблем долевого строительства появятся «дорожные карты». Этот вопрос обсуждался накануне на заседании нового состава региональной межведомственной комиссии по оказанию содействия в защите прав и законных интересов граждан, пострадавших от нерадивых застройщиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой администрации 26 мая.

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В режиме видеоконференции была рассмотрена проблема, сложившаяся при строительстве объектов компанией ООО «Таурас-96» в краевой столице. Администрации города было поручено в двухнедельный срок совместно с отраслевым бизнесом разработать план оздоровления ситуации на недостроенных объектах — создать «дорожную карту» для решения вопроса. Подобные документы должны появиться во всех муниципалитетах, где есть проблемы с долевым строительством. В этом списке — Анапа, Геленджик, Армавир, Горячий ключ, Сочи, а также Ейский, Крымский, Лабинский, Северский, Туапсинский, Усть-Лабинский районы.

На местах поручено реорганизовать или создать, где их нет, рабочие группы по оказанию помощи в защите прав граждан, пострадавших от неисполнения обязательств застройщиками.

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«Сегодня требуется поиск реальных, прикладных мер по реанимации критичных объектов», — подчеркнул председатель комиссии — заместитель главы региона Юрий Гриценко.

Выработать решения по восстановлению нарушенных прав из-за неспособности застройщика исполнить свои обязательства как раз и предстоит межведомственной комиссии, основным механизмом работы которой, по словам Гриценко, должно стать внимательное изучение и утверждение мер по оздоровлению ситуации персонально на каждом из объектов.

На сегодняшний день на рынке долевого строительства жилья в крае трудится 371 застройщик. Денежные средства сторонних участников привлекаются в строительство 999 многоквартирных домов и жилых комплексов. В стадии строительства сейчас находится 682 объекта у 313 застройщиков. Заключено более 52-х тысяч договоров о долевом строительстве жилья. Общий объем таких инвестиций составляет более 164 миллиардов рублей. При этом на 99 стройках, что составляет 10% от общего количества объектов долевого строительства, срок сдачи объекта превышен как минимум на 9 месяцев — это установленный законодательством критерий «риска» при неисполнении обязательств застройщиком.

Отчеты о движении по «дорожным картам» будут заслушиваться составом комиссии дважды в месяц.

Добавим, что комиссия была создана по решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В ее состав вошли руководители и представители краевых министерств экономики, финансов, ТЭК и ЖКХ, департаментов по надзору в строительной сфере, инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, архитектуры и градостроительства, имущественных отношений, строительства, департамента цен и тарифов.