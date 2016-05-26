Севастополь, 26 мая, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Правительство Севастополя приняло постановление о компенсации затрат на приобретение школьной формы для детей, воспитывающихся в многодетных семьях. Документ утвержден 26 мая на заседании правительства Севастополя, передает корреспондент ИА REGNUM.

Школьная форма СССР

«Выплаты реализуются в рамках программы социальной поддержки жителей Севастополя на 2015 — 2020 годы.

Средства на реализацию мероприятия в сумме 16 млн рублей заложены в городском бюджете из расчета стопроцентного обеспечения детей школьного возраста, имеющих право на компенсацию. При этом размер компенсации составит не более 3,5 тысячи рублей на одного ребенка», — сказала заместитель директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Бардакова.

Она добавила, подобные меры соцподдержки действуют в 17 регионах России.

Право на выплату компенсации имеют семьи, в составе которых трое и более детей от шести до 18 лет.

При этом среднемесячный доход семьи не должен превышать 100 тыс. рублей.

По информации департамента, в Севастополе проживает 2 тыс. 379 многодетных семей, в которых воспитывается 4,5 тыс. детей школьного возраста.