Ярославль, 26 мая, 2016, 16:44 — ИА Регнум. В Ярославле возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Управляющая компания «ЖилКомСервис». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Дело возбуждено по статье УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере». Факты правонарушений были выявлены в результате прокурорской проверки.

Как установил надзорный орган, у управляющей организации имеется значительная задолженность перед поставщиками коммунальных ресурсов. Однако рассчитываться по долгам организация не спешила.

Вместо этого часть денег, собранных в 2014—2015 годах с жителей домов, находящихся в управлении компании, по указанию ее руководителя тратились на выплату премий сотрудникам и приобретение в лизинг транспортного средства. Расследование уголовного дела поставлено прокуратурой на контроль.