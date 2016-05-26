Чебоксары, 26 мая, 2016, 16:44 — ИА Регнум. Опубликованы сведения о доходах и имуществе руководства столицы Чувашии. В абсолютном выражении больше всего выросла заработная плата у главы Чебоксар Леонида Черкесова — на 400 тыс. рублей, или на 23%. При этом у главы администрации Алексея Ладыков зарплата снизилась — на 7,7%, или на 140 тыс. рублей. У глав райадминистраций заработная плата выровнялась, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные деклараций.

ИА REGNUM На чебоксарском арбате

У Леонида Черкесова в 2015 году зарплата выросла почти на 400 тыс. рублей. Он задекларировал 2,146 млн рублей дохода по основному месту работы, что на 22,6% выше уровня 2014 года. Иной доход снизился со 138,3 тыс. до 103,6 тыс. рублей. Общий заработок супруги по итогам года составил почти 614 тыс. рублей (в 2014 году — 557 тыс. рублей).

Объектов недвижимости стало больше: Черкесов приобрёл гаражный бокс (19,5 кв. метров). Как и ранее, ему принадлежит квартира (65,1 кв. метров), в долевой собственности находятся земельный участок (5381 кв. метров) и жилой дом (25 кв. метров). У супруги в долевой собственности задекларированы земельный участок (800 кв. метров) и жилой дом (89,1 кв. метров), в индивидуальной — иномарка Nissan Qashqai.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков заработал 1,675 млн рублей, что на 7,7% (или на 140 тыс. рублей) меньше, чем было в 2014 году. Супруга заработала в 2,5 раза больше — 4,26 млн рублей: за 2015 год её доход по основному месту работы возрос в 8,5 раз и составил 110,6 тыс. рублей, иной доход увеличился с 3,9 млн до 4,15 млн рублей.

Согласно представленным данным, у сити-менеджера по-прежнему нет индивидуальной собственности, на праве долевой собственности — земельный участок площадью 413 кв. метров (1/3 доля, в то время как в 2014 году была ½ доли) и дачный дом площадью 51 кв. м (1/3 доли). Супруга является собственником двух земельных участков (населённых пунктов) общей площадью 2718 кв. метров и квартиры (135,6 кв. метров), ещё одна квартира — в долевой собственности (77,7 кв. метров, ½ доли).

Глава администрации Калининского района Яков Михайлов заработал 861,2 тыс. рублей (в 2014 году — 765,5 тыс. рублей, рост на 12,5%), его супруга — 289 тыс. рублей. Глава администрации Ленинского района Николай Прокопьев указал 862,6 тыс. рублей дохода по основному месту работы (в 2014 году — 658 тыс. рублей, рост на 31,1%) и 194 тыс. рублей иного дохода (в 2014 году — 1,9 млн рублей), доходы супруги составили 2,15 млн рублей. Глава администрации Московского района Андрей Петров задекларировал 880,1 тыс. рублей дохода (в 2014 году — 930,3 тыс. рублей, снижение на 5,4%), супруга — 76,1 тыс. рублей. Начальник Заволжского управления Сергей Крутиков заработал за год 551,2 тыс. рублей (в 2014 году — 438,6 тыс. рублей, рост на 25,7%), супруга — 165 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году доход главы Чувашии Михаила Игнатьева, по сравнению с данными за 2014 год, увеличился на 1,86% — с 3,76 млн до 3,83 млн рублей. Рост доходов произошел в том числе в связи с получением средств по статье «иные доходы», объем которых увеличился со 154,4 тыс. до 341,9 тыс. рублей.

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Из членов чувашского Кабинета министров в прошлом году больше всех заработал полномочный представитель Чувашии при президенте РФ Леонид Волков, указав около 3,3 млн рублей. При этом самый большой рост зарплаты продемонстрировал руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев: за год его доходы подскочили почти на 70%, с 1,6 млн до 2,7 млн рублей. Из жён и супругов высокопоставленных руководителей больше всего заработала супруга бизнес-омбудсмена Владимира Иванова, указав в декларации более 9,5 млн рублей.

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