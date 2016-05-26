Цхинвал, 26 мая, 2016, 16:37 — ИА Регнум. В Цхинвале прошло заседание политического совета при президенте, его участники обсуждали вопрос о проведении референдума по вхождению Южной Осетии в состав России. По итогам заседания, которое длилось около пяти часов, президент Леонид Тибилов и спикер парламента Анатолий Бибилов подписали заявление о том, что референдум пройдет в 2017 году.

kremlin.ru Президенты России и Южной Осетии

«Руководствуясь долгосрочными интересами югоосетинского народа, и, стремясь обеспечить стабильность общественно-политической обстановки в Республике Южная Осетия, выступаем с совместным заявлением о поддержке решения Политического Совета при Президенте Республики Южная Осетия от 26 мая 2016 года о целесообразности проведения референдума по вопросу о вхождении Республики Южная Осетия в состав Российской Федерации в 2017 г., после проведения выборов Президента Республики Южная Осетия», — говорится в тексте заявления.

В заседании политсовета приняли участие представители органов государственной власти, политических партий и общественных организаций.

В прошлом году президент Южной Осетии заявил об инициативе провести референдум о вхождении в состав России. В минувшем месяце администрация президента представила пояснительный документ, в котором было отмечено, что на референдуме, который изначально был назначен на июль этого года, гражданам республики предстояло ответить на вопрос, согласны ли они с изменениями в Конституцию, которые дают право президенту, по согласованию с парламентом, обратиться к руководству РФ с просьбой о принятии республики в ее состав в качестве нового субъекта.