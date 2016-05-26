Белград, 26 мая, 2016, 16:36 — ИА Регнум. В аэропорту Николы Теслы в столице Сербии совершил экстренную посадку Boeing 777, принадлежащий турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Как передает ТАСС, подозрения у пассажиров воздушного судна, следовавшего из Стамбула в Лондон, вызвал подозрительный предмет (бесхозный планшетный компьютер).

(cc Pedro Aragão — Gallery page Боинг 777-328ER Авиакомпании Air France

Отметим, что на борту авиалайнера находились 300 пассажиров. Жертв и пострадавших нет. Полиция и служба безопасности аэропорта проверили воздушное судно на предмет наличия взрывного устройства, но не обнаружили бомбы на борту.

Авиалайнер в ближайшее время отправится в Лондон.