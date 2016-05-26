Киев, 26 мая, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Правление Национального банка Украины приняло решение о снижении учетной ставки до 18% годовых с 27 мая 2016 года.

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Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно сообщению, такой шаг стал возможен «благодаря устойчивой тенденции к замедлению потребительской инфляции, которая согласуется с инфляционными целями на 2016 и 2017 годы».

Напомним, что максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с марта до августа 2015 года, после чего началось снижение. На первом этапе НБУ снизил учетную ставку до 27%, потом до 22% годовых.

На последнем этапе, 21 апреля этого года, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 22% до 19%. «Это стало возможным благодаря значительному снижению рисков для ценовой стабильности в государстве… Потребительская инфляция стремительно замедляется, также продолжилось замедление базовой инфляции до 15% годовых», — заявила тогда глава НБУ Валерия Гонтарева.