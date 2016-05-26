Триполи, 26 мая, 2016, 16:32 — ИА Регнум. У берегов Ливии перевернулась еще одна лодка с мигрантами на борту, передает Al-Arabiya. Итальянские моряки спасли 88 человек.

Эжен Делакруа. Кораблекрушение. 1840

По словам командира береговой охраны Италии Козимо Никастро, деревянное плавсредство было сначала обнаружено самолетом, участвующим в мониторинговой миссии ЕС. По его сигналу на место, находящееся в 50 км от ливийского берега, подоспели два спасательных корабля.

Никастро сообщил, что спасены 88 человек, не уточнив размер лодки и информацию о возможных затонувших пассажирах.

В настоящее время задействованы около 20 спасательно-поисковых операций. В восьми из них удалось спасти почти 1000 мигрантов.

Ввиду отсутствия централизованного правления в Ливии контроль над беженцами через ее территорию почти целиком зависит от усилий ЕС. В Эгейском море после турецко-европейского соглашения 18 марта нелегальная миграция идет на спад. Здесь границы охраняются как с греческой стороны, так и Турцией. С ноября число прибывающих в Грецию с турецкой территории беженцев упало с 6 тысяч до 129 в день.