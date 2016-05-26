Москва, 26 мая, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Идеология играет чрезвычайно важную роль в становлении и функционировании государства и права, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на международной научно-практической конференции «Преступление и наказание; грех и искупление», и призвал выработать национальную идею России, сообщается на сайте ведомства.

kremlin.ru Александр Бастрыкин

Глава СКР выделил основные положения, которыми следует руководствоваться при разработке национально-государственной идеологии России: «Во-первых, идеи, которые составят ее содержание, должны отражать не сиюминутные и конъюнктурные интересы государства, а интересы стратегического порядка или долгосрочной перспективы. Во-вторых, они должны в полной мере учитывать как внутренние, так и внешние условия существования государства: исторические традиции, менталитет народа, геополитическое положение страны, экономический, демографический экологический и целый ряд других факторов. В-третьих, они должны охватывать все сферы общественной жизни: социально-политическую, экономическую, духовную».

Кроме того, председатель СК России подчеркнул, что национальная идея нужна и нуждается в государственно-правовом закреплении.

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