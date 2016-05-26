Калуга, 26 мая, 2016, 16:26 — ИА Регнум. «Село в порядке — страна в достатке» — под таким девизом с 1 июля по 15 августа 2016 года на всей территории России пройдет Всероссийская сельскохозяйственная перепись (ВСХП-2016). Как сообщили сегодня, 26 мая, ИА REGNUM в Министерстве сельского хозяйства Калужской области, на территории региона определены 80 переписных участков.

Пейзаж. Село Нескучное Курской губернии. 1916

Переписи подлежат собственники, пользователи, владельцы и арендаторы земельных участков, предназначенных или используемых для производства сельскохозяйственной продукции, а также владельцы сельскохозяйственных животных.

В сельхозпереписи будут заняты 477 переписчиков и 80 инструкторов. В области уже создана кадровая база, в которую вошли 567 кандидатов на эти должности. В ближайшее время они начнут изучать порядок проведения ВСХП-2016 и заполнения документации, а также ознакомятся с правилами опроса респондентов с применением планшетного компьютера. Также переписному персоналу будут выданы удостоверения, в которых указана фамилия, имя и отчество, должность, муниципальный район, дата выдачи документа, а также период, в течение которого он действителен при предъявлении паспорта.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись позволит понять, каких механизмов поддержки сельхозпроизводителей не хватает, насколько эффективны уже реализующиеся проекты. За последние годы, в калужском регионе существенно изменилась география расселения сельчан и структура областного АПК. «Наша задача — организовать эффективную работу по фиксации этих изменений. На основании полученных данных мы будем корректировать работу по развитию аграрного сектора и меры поддержки села с целью повышения качества и конкурентоспособности продукции калужских сельхозпроизводителей», — считает первый заместитель губернатора Калужской области Алексей Лаптев.