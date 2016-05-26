Севастополь, 26 мая, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Правительство Севастополя своим постановлением передало имущественный комплекс городского ГУП «Балаклавский судоремонтный завод"Металлист» структуре Федеральной службы охраны РФ на праве безвозмездного пользования. Документ принят на заседании правительства 26 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Севастополь. Порт. 1934 год

Правительство также отменило ранее изданное распоряжение о закреплении имущества на праве хозяйственной деятельности за ГУП Севастополя.

«Постановление предусматривает предоставление имущественного комплекса в безвозмездное пользование ФГУП, подведомственного Федеральной службе охраны Российской Федерации, — сказал загубернатора Алексей Еремеев. — Завод приобретет определенную специфку. ГУП будет реорганизован, работникам предприятия будет предложено перейти на работу во ФГУП».

Он добавил, что правительство намерено «постараться сделать так, чтобы данный имущественный комплекс по-прежнему использовался по тому же направлению» в интересах города.

Формально основным видом производственной деятельности «БСРЗ «Металлист» является ремонт дизельных двигателей в интересах Минобороны РФ, однако по итогам 2015 года доход предприятию принесли услуги от сдачи в аренду причала для стоянки яхт.

«Услуги по обеспечению стоянки маломерных судов — 4,9 млн рублей, судоремонтные работы — 1,1 млн рублей», — отчитался в феврале директор ГУПа. На предприятии заняты 40 человек.

Тогда же губернатор Сергей Меняйло поручил проверить КРУ хозяйственную деятельность «БСРЗ «Металлист» и ускорить оформление собственности завода.

Ранее у правительства были планы по развитию «Металлиста» и поиска инвесторов — завод считался перспективным предприятием для развития судоремонта и строительства малотоннажных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Севастополя заявляло о планах создания концепции развития туристической инфраструктуры Балаклавы.

«Необходимо ускорить работу по оформлению собственности в Балаклавской бухте, для создания условий и заключения инвестиционных соглашений», — сказал губернатор.