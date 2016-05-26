Киев, 26 мая, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Почти 50% граждан Украины согласны с тем, что президенту страны Петру Порошенко следует подать в отставку из-за истории с офшорами. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

ИА REGNUM Порошенко

Так, на вопрос должен или не должен Порошенко уйти в отставку после скандала с офшорами, 48,6% респондентов ответили «безусловно, должен», 17,5% — «скорее должен». В то же время 9,3% считают, что президент Украины скорее не должен покидать свой пост, а 6,3% — считают, что, безусловно, не должен.

Еще 18,3% жителей страны не определились со своим мнением.

Опрос КМИС проводился с 13 до 18 мая, в нем приняло участие более 2 тыс. человек в 110 населенных пунктах всех регионов страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, основываясь на данных «Панамского архива». Согласно документам фирмы из Панамы Mossack Fonseca, в 2014 г. Порошенко основал 3 офшора для реструктуризации корпорации Roshen. Также офшорная компания на Виргинских островах создавалась для передачи его бизнеса в доверительное управление.

Кроме того, журналисты программы «Схемы» провели собственное расследование относительно использования президентом Украины Петром Порошенко офшорных схем. По их данным, украинские следователи даже обращались в Интерпол для того, чтобы он помог им в расследовании дела, в котором фигурируют 5 офшорных компаний. В разное время они принадлежали «Укрпроминвесту».