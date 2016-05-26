Псков, 26 мая, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Депутаты Псковского областного собрания сегодня, 26 мая, в ходе 54-й сессии внесли изменения в закон о местном самоуправлении, касающиеся способа избрания глав муниципальных образований. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента, корректировка норм регионального законодательства связана с правовой позицией Конституционного суда РФ: не допускается воспроизведение законами субъектов РФ единственно возможного варианта порядка избрания главы сельского поселения.

Цитата из к/ф «Формула любви». реж Марк Захаров. 1984. СССР Формула любви. Кузнец

Согласно позиции Конституционного суда РФ, нельзя ограничивать право сельских поселений предусматривать в своих уставах избрание главы на муниципальных выборах, а также самостоятельно определять место главы сельского поселения в структуре органов местного самоуправления сельского поселения.

«В связи с этим положение о том, что глава муниципального образования избирается представительным органом муниципального образования из своего состава исключено из регионального законодательства», — сообщили в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов.

Новая редакция закона «О местном самоуправлении в Псковской области» устанавливает, что «глава муниципального образования избирается способом, определенным уставом муниципального образования из числа предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» способов избрания главы муниципального образования, и в зависимости от этого занимает определенное уставом муниципального образования место в структуре органов местного самоуправления».