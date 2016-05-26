Рига, 26 мая, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Сегодня, 26 мая, Сейм Латвии во втором чтении поддержал поправки к закону, которые позволят гражданам Латвии, вне зависимости от этнического происхождения, указывать в соответствующей графе паспорта национальность «латыш», сообщает LETA.

Цитата из к/ф «Синьор Робинзон». Реж. Серджио Корбуччи. 1976. Италия Ты такой же, как мы?

Согласно проекту, лицо, обладающее латвийским гражданством, и проживающее на территории Латвии не менее 15 лет, а также владеющее латышским языком на высшую категорию и выражающее желание выразить свою принадлежность к латышскому народу, имеет право сменить свою национальную принадлежность. В этом случае в графе «национальность» будет записано «латыш».

Однако, один из авторов законопроекта, депутат Андрей Юдин заявил, что такой возможностью скорее всего, воспользуется незначительная часть граждан.

Напомним, в настоящее время в законе указано, что лицо, которое является гражданином или негражданином Латвии, либо ему присвоен статус лица без гражданства, имеет право один раз сменить национальность на национальную принадлежность своих прямых родственников в пределах двух поколений.