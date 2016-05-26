Владикавказ, 26 мая, 2016, 16:11 — ИА Регнум. На высокогорном полигоне «Дарьял», расположенном в Северной Осетии разведчики ЮВО приступили к проведению соревнований с восхождением на вершину горы Арау-хох. Как сообщил 26 мая корреспонденту ИА REGNUM представитель пресс-службы Южного военного округа в городе Владикавказе Дмитрий Кузьмин, к проводимым занятиям привлечено более 200 разведчиков воинских частей, дислоцированных на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Viktor3951 Группа разведчиков лейтенанта Сойту у карты.

По словам офицера, в течение трех суток поэтапно разведывательные группы совершат марш в район сосредоточения на вершину горы Арау-хох, высота которой достигает 2680 метров над уровнем моря. Разведчики проведут там скрытное базирование с оборудованием временного лагеря и отработкой всех элементов сторожевого охранения. На втором этапе, в ходе проведения разведывательно-поисковых действий по неполным исходным данным, разведчики отработают действия в засаде с применением имитационных средств ведения огня, приемы и способы отхода с использованием рельефа местности, передачу координат приданным артиллерийским подразделениям для прикрытия и уничтожения условного противника.

Как пояснил Дмитрий Кузьмин, все разведывательные группы выполняют учебно-боевые задачи с использованием современного переносного комплекса разведки и связи «Стрелец», штатного стрелкового оружия с устройством для бесшумной стрельбы, специальной горной экипировки и снаряжения. В завершающей стадии группам предстоит выход в район сбора с преодолением водной преграды, бесшумным уничтожением условного противника и захватом «языка».

В ходе соревнования каждый этап будет оценен комплексно, учитывая своевременный выход в указанное время на связь и точность огневого поражения указанных целей. После подсчетов баллов за проведение состязательных дуэлей и определения лучшего разведывательного подразделения, победители получат ценные призы, грамоты и переходящий кубок победителя состязаний.

Напомним, что накануне на военном полигоне «Дарьял» военнослужащие разведывательных подразделений ЮВО в рамках специальной подготовки отработали поиск и уничтожение незаконного вооруженного формирования (НВФ). Как сообщало ранееИА REGNUM, Северная Осетия стала местом проведения важных и масштабных мероприятий на уровне Южного военного округа. Полигон «Дарьял» является центром горной подготовки Минобороны России.