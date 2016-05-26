Москва, 26 мая, 2016, 16:09 — ИА Регнум. В России за 4 месяца 2016 года производство молока в сельскохозяйственных организациях выросло по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 145,4 тыс. тонн (+3,1%) и составило 4,9 млн тонн, сообщили в Минсельхозе РФ.

Клодт Михаил Константинович.Три коровы

Наибольший прирост производства молока получен: в Воронежской области (+23,46 тыс. тонн или 15,6%), Краснодарском крае (+18,10 тыс. тонн или 6,5%), Республике Татарстан (+14,49 тыс. тонн или 4,4%), Удмуртской Республике (+11,31 тыс. тонн или 5,8%), Республике Башкирия (+10,5 тыс. тонн или 6,2%) и Кировской области (+9,51 тыс. тонн или 5,4%).

Снижение производства молока в сельскохозяйственных организациях допустили: Омская область (на — 4,38 тыс. тонн или 4,1%), Кабардино-Балкарская Республика (на — 3,64 тыс. тонн или 18,4%), Оренбургская (на — 3,44 тыс. тонн или 5,7%) и Пензенская области (на — 3,19 тыс. тонн или 6,1%).

В министерстве отметили, что в производстве молока сохраняется положительная динамика, которая является результатом принимаемого комплекса мер, направленного на обеспечение его развития.

Как сообщало ИА REGNUM, министр сельского хозяйства Александр Ткачёв заявлял, что для решения задач по импортозамещению первое, что необходимо сделать, это увеличить к 2020 году производство молока на 7 млн тонн и выйти в целом на уровень молока 38 млн тонн, мясо нарастить на 500 тыс. тонн, выйти на общий результат 10 млн тонн.

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Напомним, в 2015 году производство молока в России выросло на 2,2%.