Ростов-на-Дону, 26 мая, 2016, 16:08 — ИА Регнум. На летних Олимпийских играх 2016 года, которые пройдут в бразильском Рио-де-Жанейро, примут участие представители сборной России по академической гребле. На старт олимпийской дистанции 2 тыс. метров выйдут и представители Дона — олимпийский чемпион Сергей Федоровцев и Владислав Рябцев. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая, предстоящая Олимпиада для Сергея Федоровцева станет четвёртой в спортивной карьере.

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Именные лицензии экипаж четвёрки парной завоевал в составе Сергей Федоровцев, Владислав Рябцев, а также Никита Моргачев (Москва) и Артем Косов (Казань). К финишу на Европейской и финальной олимпийской регате по академической гребле, которая завершилась в швейцарском Люцерне, они пришли первыми.

Одним из первых, кто поздравил товарищей с победой, стал олимпийский чемпион по академической гребле, бывший напарник Сергея Федоровцева Николай Спинёв. Они вместе в составе четвёрки парной познали вкус победы в Афинах в 2004 году.

«Это не первый отбор, который прошёл экипаж. Ребята это заслужили. Костяк команды остаётся неизменным вот уже на протяжении пяти лет, впервые Федоровцев, Рябцев, Моргачев и Косов сели в одну лодку в 2011 году. Это опытная команда, которой по плечу предстоящая Олимпиада в Рио», — поделился мнением с корреспондентом ИА REGNUM Николай Спинёв.

Отметим, что донские спортсмены завоевали 21 путёвку в Рио по девяти видам спорта.

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