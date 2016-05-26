Рига, 26 мая, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Жители Латвии в повседневной жизни все еще ощущают последствия экономического кризиса 2008−2010 годов, сообщает LETA со ссылкой на результаты опроса «Латвийского барометра DNB».

Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

Так, 46% опрошенных считают, что в Латвии решена лишь часть вызванных экономическим кризисом проблем, 32% — что не решена ни одна из них, 2% — что Латвия полностью преодолела кризис, 13% — что преодолено большинство проблем.

На просьбу назвать сферы, в которых, на их взгляд, ситуация вернулась в докризисное состояние или даже улучшилась, 17% респондентов назвали занятость, 15% указали, что из Латвии уезжает меньше людей, 14% — что улучшилась ситуация с налоговыми поступлениями и уменьшились долговые обязательства жителей. В свою очередь 40% опрошенных считают, что ситуация не улучшилась ни в одной сфере.

37% респондентов ощущают себя уверенно в финансовом отношении, 57% оценивают свое материальное положение критически. Его улучшение, по сравнению с докризисным, отметили 20% опрошенных, 26% признали, что материальное положение их семьи ухудшилось, 13% — что оно не изменилось.