Симферополь, 26 мая, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Правоохранительные органы заблокировали сайт УФМС в Крыму и проводят обыски в управлении. Сотрудников миграционной службы подозревают в превышении должностных полномочий. Обыски в домах крымских татар выявили около 20 иностранцев с фальшивыми документами, дающими право законно работать в России.

Валентин Серов. Татарская деревня в Крыму. 1893

«В настоящее время проводятся обысковые мероприятия в управлении Федеральной миграционной службы по Республике Крым. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, в том числе руководящего состава УФМС и нескольких инспекторов, по факту злоупотребления ими должностными полномочиями», — цитирует прокурора Крыма Наталью ПоклонскуюТАСС.

Также днём 26 мая обыски прошли в нескольких домах крымских татар, где были задержаны 20 граждан Узбекистана по делу об организации незаконной миграции.

«В Симферопольском районе сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым проведены шесть обысков, в ходе которых было выявлено около 20 граждан Узбекистана. В настоящее время они находятся в отделении полиции с фальшивыми документами, которые предоставляют право на нахождение на территории РФ», — рассказала Наталья Поклонская.

По её информации, крымские татары предоставляли гражданам Узбекистана жилье и работу, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по статье 322.1 УК РФ — «Организация незаконной миграции». В данный момент «решается вопрос о выдворении этих граждан Узбекистана». Прокурор подчеркнула, что крымских татар правоохранители не задерживали.