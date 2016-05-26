Ярославль, 26 мая, 2016, 16:05 — ИА Регнум. 28 мая, в День города, в Ярославле откроется новый детский сад в Дзержинском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

фото сайта city-yaroslavl.ru

В канун торжественного открытия детсада его готовность проверила комиссия, в состав которой вошли сотрудники садика, представители подрядчика и мэрии Ярославля.

Новое детское дошкольное учреждение на улице Строителей, расположенное рядом с домом № 17, рассчитано на 220 мест. Планировкой здания предусмотрен полный комплекс игровых, спальных, медицинских, бытовых и хозяйственных помещений, включая блок спортивного и эстетического воспитания с музыкальным и физкультурным залами, изостудией, комнатой для индивидуальных занятий и даже компьютерным классом. На сегодняшний день садик полностью оснащен всем необходимым и готов принять малышей.

«Все помещения — спальни, игровые, раздевалки — просторные, удобные, отвечающие самым высоким требованиям. В целом здесь созданы современные и комфортные условия для пребывания детей. Наряду с групповыми залами подготовлены прекрасные кабинеты для занятий со специалистами. Нашим детям здесь будет просто замечательно», — отметила заведующая детским садом Елена Смирнова.

На территории садика организованы игровые площадки с теневыми навесами, индивидуальные для каждой группы, и две физкультурные площадки. Разрешение на ввод детского сада в эксплуатацию получено в феврале текущего года. На сегодня дошкольное учреждение на улице Строителей полностью оснащено всем необходимым оборудованием и инвентарем.

Церемония открытия детского сада состоится в субботу, 28 мая, и станет одним из событий праздничной программы Дня города. Садик на улице Строителей станет первым, построенным в рамках федеральной программы. В 2016 году в Ярославле будут открыты еще 2 дошкольных учреждения. 3 садика, которые также начали строить в рамках программы, были заморожены на уровне фундамента по вине подрядчика.