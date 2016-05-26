Москва, 26 мая, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Заявления, прозвучавшие в Киеве после обмена бывшей украинской военнослужащей Надежды Савченко на двух граждан России, не способны улучшить обстановку. Об этом 26 мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Обмен Савченко в рамках «минских соглашений» — это миф. Всё, что касается Минских соглашений и их реализации — там всё уже ясно. Рецепт один — прямой диалог Киева и Донбасса. Конечно, есть понятие сложных ситуаций и создание атмосферы. Вчерашние заявления в Киеве — агрессивные, они не способны улучшить обстановку. Мне даже не хочется их комментировать — они были и агрессивными, и немудрыми», — сказала Захарова.

По её словам, накануне были даны все оценки на самом высоком уровне по гуманитарному аспекту взаимоотношений РФ и Украины: «Если вчерашний факт обмена будет сопряжён агрессивной риторикой, то это не пойдёт на пользу никому. Вопрос не только в Минских соглашениях — это вопрос самой Украины».

Напомним, накануне бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко, приговорённая в России к 22 годам тюрьмы, была обменяна на двух бывших российских военных — Александра Александрова и Евгения Ерофеева, приговорённых на Украине к 14 годам лишения свободы. Савченко в аэропорту «Борисполь» встречали её сторонники и журналисты. Также стало известно, что ранее президент РФ Владимир Путин распорядился помиловать Надежду Савченко.