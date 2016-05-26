Воронеж, 26 мая, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Обвиняемый в убийстве двоих взрослых и попытке убийства ребенка в Воронеже арестован на два месяца — до 20 июля, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов. Решение 26 мая вынес Ленинский суд Воронежа.

relax.tavrika.su Арест

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тела мужчины и женщины, его матери, были обнаружены в их квартире соседкой. В течение нескольких часов был установлен подозреваемый, его объявили в федеральный розыск. Задержать предполагаемого преступника удалось 24 мая в Ростовской области при попытке пересечь российско-украинскую границу.

25 мая задержанный был доставлен к следователю, ему предъявлено обвинение. В тот же день мужчина дал признательные показания. По его словам, 16 мая познакомился с жителем Воронежа, вместе они выпивали. Обвиняемый рассказал, что ему негде переночевать, и новый знакомый предложил ему пожить у него. 18 мая между собутыльниками возникла ссора, гость схватил топор и зарубил хозяина квартиры. Затем он собрал свои вещи, похитил ноутбук, открыл газовые конфорки. Когда он собирался уходить, в квартиру вошла мать хозяина квартиры с его четырехлетним сыном. Преступник зарубил женщину. Мальчик заплакал, и тогда мужчина ударил ребенка топором по голове и попытался задушить. Мальчик потерял сознание. Решив, что его жертвы мертвы, преступник скрылся.

Ребенок на данный момент остается в больнице. Ему проведена операция, состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.