Москва, 26 мая, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Нефть обновила очередной максимум с начала года, превысив психологически важную отметку в $50 за баррель. Что стало причиной роста? Во-первых, снижение коммерческих запасов нефти в США на 4,2 млн баррелей, хотя рынок ожидал сокращения всего на 2,5 млн баррелей. Во-вторых, то, что президент ОПЕК Мухаммед бен Салех ас-Сада накануне заявил, что справедливой ценой нефти является уровень не менее чем в $65 за баррель. В-третьих, в СМИ появилась информация, что 2 июня ведущие страны-производители нефти могут опять собраться на новое заседание, чтобы обсудить возможную координацию действий по поддержке цен на нефть, заявила заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова, комментируя корреспонденту ИА REGNUM рост цен на нефть.

pixabay.com Добыча нефти

«Но самая главная причина заключается в росте мирового спроса на нефть со стороны крупнейших импортеров. Восстанавливаются экономики развитых стран, вопреки прогнозам пессимистов достаточно стабильна экономика Китая. Кроме того, инвестиционный банк Goldman Sachs недавно обновил прогноз по мировому спросу на нефть в 2016 году с 1,2 до 1,4 млн баррелей в день, повысив среднюю цену нефти с $39 до $45 за баррель.

Как видно, в этом росте гораздо больше объективных макроэкономических причин, чем спекулятивных. Однако в ближайшее время ожидается сильный уровень сопротивления: когда цена достигнет отметки в $51−52 за баррель, нефть может на какое-то время скорректироваться вниз. Причиной может послужить увеличение числа активных нефтедобывающих платформ в США, так как при цене нефти выше $50 производители сланцевой нефти, возможно, начнут постепенно наращивать добычу, а также масла в огонь может подлить ФРС США, повысив процентную ставку.

Однако монетарная политика ФРС после повышения процентной ставки в декабре 2015 года оказалась намного мягче ожиданий. Поэтому, что новое повышение процентной ставки не способно существенно обвалить рынок нефти. Особенно на фоне выхода из кризиса многих европейских стран и постепенного преодоления кризиса в Китае.

Сторонники «теорий заговора» наверняка будут объяснять восходящий тренд по нефти, начавшийся еще в апреле, тайными договоренностями между США и Саудовской Аравией. Несмотря на то, что в ноябре у США будет новый президент, Бараку Обаме сейчас важно сохранить репутацию своей партии и наиболее вероятного кандидата от демократов Хиллари Клинтон. А в США растет недовольство политикой Обамы со стороны нефтяных корпораций и особенно со стороны производителей сланцевой нефти. Значит, по логике конспирологов, действующему президенту-демократу надо принимать срочные меры, чтобы спасать партию, тем более, на фоне такого сильного кандидата от республиканцев, как Дональд Трамп. И такой мерой теоретически может быть достижение договоренностей США с Саудовской Аравией о дальнейшем повышении цен на нефть», — высказал свою точку зрения Мильчакова.

«На фоне растущей нефти рубль в ближайшее время может укрепиться до 62−63 руб. за доллар и до 69−70 руб. за евро, а индекс РТС может достичь 1000 пунктов. Кроме того, рост цены нефти поможет правительству России дорого продать запланированные к приватизации активы», — резюмировала эксперт.