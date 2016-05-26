Санкт-Петербург, 26 мая, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Депутат петербургского Законодательного собрания Вячеслав Нотяг был госпитализирован из СИЗО «Кресты», так как его защитники опасаются, что у парламентария мог случиться инсульт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 26 мая, сообщил адвокат Александр Мисанов.

Alex Florstein Fedorov, Wikimedia Commons СИЗО «Кресты»

Он подчеркивает, что у Нотяга резко ухудшилось здоровье, в связи с чем его экстренно из камеры отвезли в областную больницу имени Гааза, которая является ведомственным учреждением Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленобласти и расположена на улице Хохрякова.

«Вчера Вячеслав Онуфриевич пожаловался адвокатам на плохое самочувствие. Плохо работали правая рука и нога. По словам депутата, такое состояние у него уже сутки. Обращения за медицинской помощью к врачам СИЗО результата не дали. Однако сегодня в два часа дня после заявления адвокатов с требованиями оказать их подзащитному медицинскую помощь был вызван специальный медицинский транспорт, на котором депутат Нотяг перевезен в медицинский стационар», — заявили в аппарате депутата.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ФСИН, парламентарий жаловался на самочувствие накануне, его осмотрел медик, но не возникло никаких оснований или показаний для госпитализации. «Сегодня после повторного общения с неврологом было принято решение отправить его в нашу больницу имени Гааза, где он пройдет комплексное обследование, сдаст все анализы, врачи его осмотрят. Затем будет принято решение о дальнейших действиях», — сказала начальник пресс-службы УФСИН по Петербургу и Ленобласти Юлия Алешина.

Напомним, уголовное дело в отношении Вячеслава Нотяга возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, народный избранник получил около 900 тыс. рублей за то, чтобы не препятствовать строительству на юго-западе Петербурга. Основным свидетелем по делу является глава строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко, который заявляет, что платил Нотягу. Глущенко также сообщил о неких телефонных угрозах, которые поступили ему в связи с «делом Нотяга». Это стало одной из причин, по которой суд отказал в домашнем аресте депутата, оставив в СИЗО на два месяца.