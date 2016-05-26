Рим, 26 мая, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Лодка, перевозившая мигрантов в Италию, перевернулась 26 мая в Средиземном море, заявили в береговой охране Италии. Об этом сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

На данный момент береговой охране удалось спасти 24 мигрантов. Власти страны опасаются, что в результате инцидента может погибнуть около 80 человек.

Данное происшествие стало вторым за два дня. Так, 25 мая пять человек погибло, когда перевернулась лодка, на борту которой находилось более 500 человек.