Москва, 26 мая, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Официальная Москва сдержанно отнеслась к смене правительства в Турции. Об этом 26 мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

pixabay.com Турецкие флаги

«Сам факт появления новых людей в правительстве Турции имеет меньше значение — приоритетным является курс Турции», — сказала Захарова.

По её словам, в России судят по делам и «ориентируются на курс, проводимый государством — как в отношении нас, так и в отношении международных проблем»: «Поэтому будем судить по делам».

Напомним, взаимоотношения РФ и Турции ухудшились осенью 2015 года после того, как ВВС Турции сбили российский военный самолёт в небе над Сирией. Впоследствии Минобороны РФ раскрыло данные, свидетельствующие о поставках оружия и боевиков для ИГИЛ через турецко-сирийскую границу.