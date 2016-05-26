Ереван, 26 мая, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в начале июня встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в своем микроблоге в Twitter написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

mfa.am Глава МИД Армении и сопредседатели Минской группы ОБСЕ

«Министр иностранных дел Налбандян в парламенте сообщил, что в начале июня встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ», — написал Балаян.

26 мая Эдвард Налбандян в парламенте Армении представлял отчет о выполнении госбюджета Армении за 2015 год по своей части.

По словам главы армянского МИД, заявление по итогам венской встречи между президентами Армении и Азербайджана не стало 5-сторонним (с участием Армении и Азербайджана — ИА REGNUM ), потому что Азербайджан отказался присоединиться к нему. В заявлении, по словам Налбандяна, указаны те договорённости, которые взяли на себя стороны. Это необходимость следовать трёхстороннему бессрочному перемирию, важность создания механизмов расследования нарушений перемирия, а также расширение полномочий аппарата личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Следующий этап переговоров, согласно договорённостям, будет в июне, место их проведения пока не установлено. Ясно, что для возобновления переговоров нужны условия. «Я не раз указывал, что это не предусловия со стороны Армении. Речь шла о необходимых условиях для переговоров, о которых заявила именно тройка сопредседателей, и обязательствах, которые взяли стороны. Если эти условия будут созданы и если будут созданы возможности мониторинга, расширены полномочия аппарата представителя ОБСЕ, то можно будет начать эти переговоры. Сейчас предпринимаются усилия именно в этом направлении», — цитирует главу армянского внешнеполитического ведомства news.am.

По его словам, в начале июня предусмотрена встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ — по отдельности с главами МИД Армении и Азербайджана. Возможно, на этих встречах стороны продолжат обсуждать вопросы полноценного осуществления договорённостей, достигнутых на встрече в Вене. И это даст возможность разгладить путь к дальнейшему этапу переговоров и, почему нет, встречам на высшем уровне. «Достигнутые соглашения не ставят ограничений на формат встречи. Не исключено, если будут созданы все условия, то может состояться и такая встреча. Но когда мы говорим о встрече для возобновления переговоров, о каком-либо подписании говорить не просто преждевременно — нет какого-либо документа, который должен быть подписан. Цель переговоров — именно в разработке новых направлений или принципов урегулирования», — заключил Эдвард Налбандян.

25 мая отвечая на вопрос о том, состоится ли в июне встреча президентов Армении и Азербайджана, ответил: «Если станет возможно объявить об этом, мы объявим», — сказал Налбандян.

После состоявшейся 16 мая в Вене встречи Саргсян-Алиев сопредседатели Минской группы ОБСЕ выразили надежду на то, что в июне будет возможно организовать еще одну встречу президентов, а до этого можно будет зафиксировать успехи в вопросе создания механизма расследования приграничных инцидентов.

25 мая американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик заявил, что сопредседатели МГ с нетерпением ждут дальнейших работ с представителями конфликтующих сторон, чтобы уточнить детали всех представленных 16 мая в Вене предложений.

«Мы с нетерпением ждем дальнейших работ с представителями сторон, чтобы уточнить все детали этих предложений и содержательную сторону переговоров, что может привести к всеобъемлющему урегулированию», — сказал Уорлик.

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ отметил, что Серж Саргсян и Ильхам Алиев договорились завершить в кратчайшие сроки уточнение механизмов ОБСЕ по проведению расследований и расширить возможности офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Уорлик также отметил, что посредники надеются на встречу с главами МИД Азербайджана и Армении.

«У сопредседателей нет планов в связи с экстренным визитом в регион. С целью подготовки к планируемому в июне саммиту сопредседатели по договоренности президентов надеются на встречу с главами МИД Азербайджана и Армении. Наша цель — подготовить почву для переговоров, ведущих к всестороннему мирному соглашению», — заявил Уорлик.