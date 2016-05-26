Москва, 26 мая, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Призыв президента сосредоточиться на вопросах стратегического развития до 2025 года фактически свидетельствует о намерении сохранить статус-кво в экономической политике страны. Об этом 26 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, комментируя первое заседание обновленного Экономического совета.

kremlin.ru На заседании президиума Экономического совета

«Никаких сдвигов здесь ожидать не следует. В принципе, все наши стратегические совещания, что бы про них ни говорилось, не дают никаких реальных результатов. Можно привести в пример послания президента, в рамках которых говорилось о стратегических целях в экономике — ничего просто не было сделано», — заявил Миронов.

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Даже более ярким примером выступает Петербургский форум 2014 года.

«Там президент озвучил реформы в экономике, затронул вопросы и промышленной политики, и государственного планирования экономического развития — в общем, всё то, что обычно поддерживается так называемыми «государственниками». Но ничего после этого в принципе не изменилось», — продолжил политолог.

«Экономическая политика остается той же, какой была, вне зависимости от людей, которые окружают президента — там есть и Глазьев, и Кудрин, и Белоусов, и Улюкаев, и Набиуллина. Эти люди давно около президента, но политика остается ровно такой же, какой была, начиная с 2000-х», — подчеркнул он.

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Тем не менее, у экономического совета был вполне конкретный политический смысл, уверен Миронов:

«Дело в том, что наши экономические сложности упираются в нашу экономическую модель. Чтобы её реформировать, придется затронуть интересы той или иной части элиты, что неизбежно следует из того или иного перераспределения национального богатства, которое связано с реформами».

«Главное, о чём сказал президент, — это то, что по факту пересмотра экономической модели у нас не будет», — указал политолог.

Именно в этом свете следует рассматривать заявление Владимира Путина о том, что экономистам следует сосредоточиться на выработке новых источников роста на долгосрочную перспективу:

«Тем самым обозначен полный баланс, полный консенсус внутри нашей элиты. Никаких противоречий нет, и, хотя нужно думать о том, как страна могла бы развиваться в дальнейшем, ближайшее десятилетие никаких неприятных и неожиданных сдвигов, по крайней мере для неё, не будет. А для общественности создана картина, что президент держит руку на пульсе».

Сказанное может указывать также и на то, что президент намерен и дальше обеспечивать своим положением сложившийся политический консенсус, допускает политолог:

«2025 год приходится на окончание его потенциального четвертого президентского срока. Вероятно, именно в этой связи идет речь о смене экономической политики именно в пределах этого периода».

«Повторное избрание в 2018 году гарантирует сохранение у власти всей той элиты, которая была сформирована начиная с 2000-х годов. В основе находится та же группа лиц, которая пришла вместе с Путиным. За это время они передадут своё состояние детям, найдут преемников, и сам Путин также сможет спокойно найти себе замену», — продолжил он.

«Наша система традиционно действует не по принципу планирования, а по принципу реакции на те вызовы, которые появляются. Возникла проблема — будут решать. Не возникла — продолжат жить спокойно. Однако те, кто придут на смену нынешней элите, ее заместители — они свою экономическую политику могли бы уже менять. Им этого никто не запрещает», — заключил политолог.

Напомним, что 25 мая Владимир Путин провел в Кремле заседание президиума Экономического совета при президенте, не собиравшегося уже два года. Во вступительном слове президент подчеркнул, что российская экономика в целом стабилизировалась, и предложил «заглянуть за горизонт, обратиться к вопросам стратегического характера». После вступительного слова последовала закрытая часть заседания, продлившаяся три часа.

После ее окончания по итогам встречи председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что совет не выработал никаких рекомендаций, и поручений президента в этой связи тоже в ближайшей перспективе ожидать не следует.