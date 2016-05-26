Москва, 26 мая, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл признает, что школьная программа перегружена и предлагает дополнить ЕГЭ по русскому языку и литературе устной частью.

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Есть предметы, знание которых с помощью тестов проверить невозможно, поэтому в ЕГЭ по этим предметам необходимо ввести «устный компонент», отметил патриарх на пленарном заседании первого съезда Общества русской словесности.

Он признает перегруженность школьной программы, но не считает это поводом отказаться от чтения признанных классиков мировой литературы. «Конечно, школьная программа в целом перегружена, ребенок не всегда с ней успешно справляется», — сказал патриарх.

По его мнению, пытаться облегчить учебу детей за счет предоставления возможности изъятия признанных во всем мире великих произведений художественной словесности, «конечно, недопустимо».