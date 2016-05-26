Красногорск, 26 мая, 2016, 16:53 — ИА Регнум. На капитальный ремонт многоквартирных домов в 2015 году Подмосковье потратило более 6,5 млрд рублей. Регион также оставил почти 4 миллиона рублей на 2016 год из-за невозможности выполнения ряда работ в отведенный срок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Московской области.

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В 2015 году в рамках реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта имущества в многоквартирных домах, расположенные на территории Московской области, на 2014−2038» был произведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на сумму 6,6 млрд рублей.

Всего нареализацию региональной программы капитального ремонта на 2015 год было предусмотрено выполнение работ на сумму 10,4 млрд рублей.

Однако, как отмечают в министерстве, в связи с неблагоприятными погодными условиями и наступлением периода подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону, собственники ряда помещений в муниципалитетах области приняли решение о переносе сроков выполнения работ на 2016 год. Так, на этот год было оставлено чуть более 3,9 млрд рублей.

«В настоящее время подрядные организации приступили к проведению работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, которые будут завершены в июне месяце, оплата по ним будет произведена после их фактического выполнения», — заключили в министерстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Подмосковье за 2015 год превысила 85% запланированных средств. Из собранных в 85 субъектах России в 2015 году взносов, на Московскую область приходится треть — более 8 миллиардов рублей.