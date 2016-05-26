Тихвин, Ленинградская область, 26 мая, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Муниципальные образования Ленинградской области освоили 86,6% выделенных из областного бюджета средств, или 797,5 из 943,8 млн рублей. Хуже всего были освоены средства на капремонт дорог, имеющих приоритетное значение — 79,8%. Об этом сегодня, 26 мая, сообщил глава комитета по дорожному хозяйству региона Михаил Козьминых на заседании правительства региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Дорога на Монт-Вернон. 1935

По словам Михаила Козьминых, в 2015 году были введены в эксплуатацию участки местных автодорог протяженностью 181,9 км, а также отремонтирована 171 дворовая территория с проездами к домам. Вместе с тем, муниципальными властями не были достигнуты показатели по госпрограммам.

В рамках реализации госпрограммы в бюджеты муниципальных образований были направлены субсидии в размере 943,8 млн рублей, что составило 12% регионального дорожного фонда. На капремонт и ремонт автодорог общего пользования и местного значения из 450 млн рублей было освоено 403 млн, или 89,9% от объема заключенных соглашений. На капремонт и ремонт дворовых территорий из 70 млн было освоено 65 млн рублей (99,3%). На дороги приоритетного или социально значимого характера было израсходовано 79,8% из выделенных 300 млн рублей (было заключено соглашений на 299 млн рублей). На проектирование, строительство и реконструкцию дорог местного значения было заключено соглашений на 102 млн рублей из выделенных 123 млн, освоение составило 87%.

Глава региона напомнил, что те муниципальные образования, где еще не заключены контракты или не объявлены конкурсы на ремонт дорог, будут исключены из программы, а деньги перераспределены между готовыми работать муниципалитетами.

Напомним, комитет по дорожному строительству в 2015 году смог потратить 72,6% выделенных из регионального бюджета средств и 17% федеральных субсидий.

Что касается планов на 2016 год, Александр Дрозденко поручил председателю комитета по финансам Роману Маркову изыскать 180 млн рублей из областного бюджета на неотложный ремонт муниципальных дорог — по 10 млн на каждый район. «Тем более что год непростой, выборный — население будет задавать вопросы», — отметил губернатор.

Михаил Козьминых ответил, что это вполне реально, а Роман Марков предложил не давать обещания, а обсудить эту идею на одном из последних заседаний областного парламента в июне или июле, что вызвало возмущение глав районных администраций, опасающихся, что не успеют освоить средства, полученные во второй половине года. Губернатор поручил зампреду правительства по финансам предоставить соответствующие предложения к 20 июня.

«У нас квадратный метр дороги, отремонтированный в любом городе или поселке, кумулятивный эффект дает гораздо больший, чем километр отремонтированных дорог на какой-то трассе. К сожалению, это так. Поэтому нам нельзя сегодня не обращать внимание на состояние дорог внутри наших поселков и городов», — отметил Дрозденко.